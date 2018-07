“Nossa missão é manter a América Latina no topo”. Mark Stanley, diretor-geral da marca Playstation na América Latina, abriu com esta frase a coletiva da Sony na Brasil Game Show. E não falou em vão. Várias novidades foram anunciadas durante a conferência.

Em primeiro lugar, vários jogos do console terão localização brasileira – com manual de instruções, menus e diálogos traduzidos para o português. A demonstração de The Book of Spells, do Wonderbook, ocorreu em português claro e sem sotaque lusitano, o que é comum em algumas traduções.

Em segundo lugar, a Playstation Network vai ganhar versões nacionais para Chile e Argentina em março, e Colômbia e Peru até o fim de 2013. Isso sem falar em kits exclusivos que serão lançados na região – um de God of War: Ascension (PS3) e outro de Call of Duty: Black Ops Declassified (Vita).

“A paixão dos jogadores é uma das razões pelas quais a América Latina é uma das mais atraentes localizações para a indústria, está transformando a região em uma área primária. O momento da América Latina é melhor do que nunca”, concluiu.

Os grandes hits da Sony também tiveram destaque. God of War: Ascension, Playstation AllStars Battle Royale e Book of Spells tiveram demonstrações ao vivo. Foram exibidos vídeos de Last of Us para o PS3 e Tearway, Killzone: Mercenary e Call of Duty: Black Ops Declassified para o Vita.

Mas os destaques ficaram por conta de Puppeteer, um jogo de plataforma parecido com Little Big Planet, que se passa em um teatro de fantoches ao estilo conto de fadas, e Until Dawn, jogado com o Playstation Move, uma história de suspense à la filme de terror.