A Capcom não poderia celebrar de melhor forma os 25 anos de duas de suas mais tradicionais franquias. A empresa disponibilizou nesta segunda-feira, 17, Street Fighter x Mega Man, game comemorativo do aniversário de 25 anos do robô azul. O jogo pode ser baixado neste link.

O game segue a mesma fórmula que consagrou o personagem no NES na década de 80 – fases com um alto grau de dificuldade e um chefe com uma habilidade especial ao final de cada nível. A diferença é que desta vez os inimigos são personagens da série de luta, que também completou 25 anos em agosto. Tudo com visual e trilha sonora de 8 bits inspirados em Street Fighter.

Mega Man esteve presente na maioria dos crossovers (games de luta que reúnem personagens de séries diferentes) com participação da Capcom, mas é a primeira vez que uma outra franquia é transportada para o mundo pixelado do robozinho que, segundo a produtora, não foi esquecido.