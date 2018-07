Mais um prêmio para a coleção acumulada por Dragon Age: Inquisition. O RPG da EA e da Bioware foi eleito o Jogo do Ano no SXSW Interactive, concedido durante o festival de tecnologia e inovação. Apenas para citar alguns, o título também foi escolhido o melhor de 2014 pelo Game Awards, pelo site IGN e pelo DICE Awards.

Outro papa-prêmios, Middle-earth: Shadow of Mordor (Monolith e Warner Interactive), também se deu bem no SXSW Interactive, levando os cobiçados prêmios de Excelência em Design e Direção e Excelência em Gameplay.

Abaixo, a lista completa das categorias e seus respectivos vencedores.

Jogo do Ano

Dragon Age: Inquisition

Melhor Conteúdo Adicional

The Last of Us: Left Behind

Prêmio de Excelência em Arte

Child of Light

Melhor Personagem

Ellie, de The Last of Us: Left Behind

Prêmio de Excelência em Convergência

South Park: The Stick of Truth

Jogo Financiado Mais Esperado

Star Citizen

Prêmio de Inovação Cultural Matthew Crump

This War of Mine

Prêmio de Excelência em Design e Direção

Middle-Earth: Shadow of Mordor

Melhor Equipe de eSports

Cloud 9

Prêmio de Excelência em Gameplay

Middle-Earth: Shadow of Mordor

Melhor Jogo de Mobile

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Prêmio de Excelência em Multiplayer

Super Smash Bros. Wii U

Prêmio de Excelência em Trilha Sonora

Transistor

Prêmio de Excelência em Narrativa

The Wolf Among Us

Melhor Canal do YouTube

Rooster Teeth

Prêmio de Excelência em Efeitos Especiais

Alien: Isolation

Prêmio de Excelência Técnica

Destiny

Melhor Jogo de Mesa

Star Realms

Prêmio de Excelência Gráfica

Far Cry 4