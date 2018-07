O nome é o menos criativo possível, mas vai direto ao ponto – o The Game Awards foi anunciado recentemente como o novo grande prêmio da indústria dos jogos eletrônicos. A primeira edição da premiação vai acontecer no dia 5 de dezembro, em Las Vegas, e será transmitido pela PSN, pela Live e para computadores.

A coisa parece ser bem séria. Quem está por trás do prêmio é Geoff Keighley, veterano da indústria que atuava como produtor do Spike Video Game Awards, um dos maiores prêmios do mercado. Outra fator importante é o apoio de Sony, Microsoft, Nintendo e grandes publishers como EA, Warner, Ubisoft e Rockstar. Representantes dessas e outras empresas também fazem parte do conselho do evento.

No seu site oficial, o The Game Awards é descrito como uma celebração da indústria, onde será lembrada “a relevância cultural da forma de entretenimento mais dinâmica do mundo”. A promessa é de revelações de lançamentos, premieres, performances musicais e outras coisas.

Bem, pelo menos não vamos precisar esperar muito – o dia 5 de dezembro já está chegando.