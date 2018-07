O exclusivo para PlayStation 3 The Last of Us foi eleito o Jogo do Ano pelo IGN, um dos mais importantes sites especializados em games. O game da Naughty Dog foi a escolha dos editores do site e também do público, além de ter levado o prêmio de Melhor Jogo de Ação e Aventura e as categorias técnicas Melhores Efeitos Sonoros e Melhor Tecnologia Gráfica.

Bioshock Infinite, Device 6, Dota 2 e Gone Home levaram dois prêmios cada, enquanto GTA V ficou com um. Mas tudo isso na categoria geral – há ainda os prêmios específicos de cada plataforma, cuja lista completa está no próprio IGN.

Abaixo, a lista completa dos vencedores das categorias gerais.

Jogo do Ano: The Last of Us

Melhor Jogo de Ação e Aventura: The Last of Us

Melhor Jogo de Ação: GTA V

Melhor Jogo de Aventura: Gone Home

Melhor Jogo de Luta: Injustice: Gods Among Us – Ultimate Edition

Melhor Jogo de Plataforma: Super Mario 3D World

Melhor Jogo de Corrida: Forza Motorsport 5

Melhor Jogo de Puzzle: Device 6

Melhor Jogo de RPG: Ni no Kuni: Wrath of the White

Melhor Jogo de Tiro: Bioshock Infinite

Melhor MMORPG: Final Fantasy XIV: A Realm Reborn

Melhor Jogo de Estratégia: Dota 2

Melhor Jogo de Esporte: MLB 13: The Show

Melhor Multiplayer: Dota 2

Melhor Tecnologia Gráfica: The Last of Us

Melhor Design Artístico: Bioshock Infinite

Melhores Efeitos Sonoros: The Last of Us

Melhor Trilha Sonora: The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

Melhor História: Gone Home

Melhor Inovação: Device 6