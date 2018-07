A série Grand Theft Auto, ou simplesmente GTA, é um clássico dos games. Talvez por sua temática politicamente incorreta, talvez pelos ótimos títulos em mundo aberto criados, talvez pela liberdade que o jogador tem nas vastas cidades desenvolvidas pela Rockstar. É, também, memorável por suas trilhas sonoras.

Por isso a Rockstar teve a brilhante ideia de compilar as músicas que compõem a seleção das rádios dos GTAs recentes e disponibilizá-las via Spotify e iTunes. A coleção contempla todos os games lançados nos desde GTA III, que se passaram em três cidades: Vice City, San Andreas e Liberty City. Cada jogo tem sua própria relação de rádios de estilos diferentes.

No comunicado publicado em seu site oficial, a Rockstar afirma que trata-se de um serviço para aqueles que querem “procurar e encontrar facilmente as canções das rádios dos GTAs”. O estúdio avisa, porém, que nem todas as músicas estão disponíveis, uma vez que algumas não existem ainda em uma das duas plataformas.

Falando em GTA, a Rockstar tem soltado algumas imagens do próximo título da franquia a conta-gotas. Não foram divulgadas, porém, cenas reais do jogo, apenas peças de arte e trailers (que podem ser vistos no site oficial da série). O plano inicial era de que GTA V fosse lançado ainda no primeiro semestre de 2013, mas o estúdio adiou a chegada do game ao mercado para 17 de setembro.