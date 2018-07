Dois jogos brasileiros ganharam o noticiário internacional de games nas últimas semanas – Chroma Squad, da Behold Studios, e Toren, da Swordtales. A fama momentânea veio porque ambos foram lançados recentemente e você pode baixá-los em várias plataformas de distribuição digital de games. Toren também tem sua versão para PS4, e Chroma Squad ganhará uma futuramente.

Chroma Squad é um game de estratégia com a temática sentai, aqueles seriados japoneses como Comando Estelar Flashman e o americano Power Rangers, em que um grupo de guerreiros com roupas coloridas combate monstruosidades e monta um robô gigante ao final do episódio. É, na realidade, uma paródia com tudo isso, uma vez que o jogador controla a equipe do estúdio que grava essas séries, e não o time em suas aventuras.

Já Toren, que havia ganhado notoriedade há mais de um ano por ter sido um dos primeiros jogos a angariar fundos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, é espécie de aventura na torre de Babel. A princesa protagonista inicia a jornada como um bebê e, à medida que sobe a torre que supostamente vai até os céus, cresce física e psicologicamente. Ao final, deve salvar a humanidade amaldiçoada com um “dia eterno” ao derrotar um dragão.

São duas grandes produções que atraíram os olhos da cena mundial. Parabéns a ambos os estúdios. O trabalho bem feito durante tanto tempo agora renderá frutos e mostrará que há games de qualidade saindo do nosso país também. Nossa recomendação é que joguem esses títulos quando puderem. Não apenas para estimular o mercado e a criação nacionais, mas porque valem a pena.