Se você lê o Modo Arcade e outros blogs e sites especializados em jogos eletrônicos, provavelmente é adepto deles. Mas pode ser que você seja pouco familiarizado com games e tenha caído aqui de paraquedas, como costumam dizer. Se pertence a esse grupo, mas quer conhecer um pouco mais o vasto mundo dos videogames, pode recorrer a Videogames: The Movie, um documentário dirigido, produzido e com roteiro escrito por Jeremy Snead cuja proposta é explicar como funciona a indústria e qual é a cultura que permeia os videogames.

O documentário não segue a linha de filmes como Free to Play ou Indie Game: The Movie, que abordam um tema específico dentro de um universo mais amplo. Videogames: The Movie trata justamente dessa amplitude e fala de aspector variados, dando um panorama sobre a história dos games, o que eles representam hoje, como são feitos, qual sua economia e qual seu futuro.

Para isso, são entrevistadas grandes personalidades da indústria, como Nolan Bushnell, fundador da Atari; Cliff Bleszinski, co-criador de Gears of War; Hiroyoki Kobayashi, criador de Resident Evil, entre outros.

O filme está em exibição em salas de cinema de todo o mundo, mas quem estiver no Brasil terá que baixar o documentário via iTunes ou pelo site oficial da produção, onde também há mais informações sobre entrevistados e sobre o desenvolvimento. Abaixo, o trailer de Videogames: The Movie.