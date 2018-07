Segundo a Wikipedia, crowdsourcing é “o processo de obtenção de serviços, idéias ou conteúdo necessários solicitando contribuições de um grupo variado de pessoas e, especialmente, a partir de uma comunidade online, ao invés de usar fornecedores tradicionais como uma equipe de funcionários contratados”. Trocando em miúdos, é uma forma de criar algo levando a consideração de um grande grupo de pessoas.

A Logitech, aquela empresa que fabrica webcams, mouses e outros periféricos para computadores, teve a ideia de fazer um jogo assim. Bem, ele ficou pronto, e é bem legal. O PX57 é um jogo do gênero tower defense (como Plants vs Zombies) que saiu do papel graças às 12 mil contribuições feitas pela comunidade de jogadores por meio do reddit.

Tudo começou com a ação Together We Game (algo como Juntos nós jogamos, em tradução livre), que pedia a colaboração de qualquer pessoa interessada em participar da ação. Aos poucos, o PX57 foi sendo desenvolvido pela Tiny Mantis e pelo Centro de Jogos da Universidade de Nova York e, quase um ano depois, o game finalmente nasceu.

O jogo pode ser baixado gratuitamente diretamente de seu site oficial. Há versões para PC, Mac e iOS.