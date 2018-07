A Games For Change é uma organização que estimula o uso de games como ferramenta de impacto social. Com representantes no Brasil, a instituição fará seu terceiro festival no País, sediado na Universidade de São Paulo (USP), durante os dias 28, 29 e 30 de novembro.

Organizado pela Cidade do Conhecimento da universidade, o evento terá como tema a sustentabilidade e contará com seminários e a presença de especialistas nacionais e internacionais no assunto, debates, lançamentos de jogos, concurso e uma oficina de games. A organização espera receber mais de mil pessoas durante os três dias de festival.

“A ideia é apresentar uma visão estratégica dos games na transformação da sociedade contemporânea. Vamos discutir quais os impactos que eles provocam em diversas áreas, como têm sido explorados na educação, a relação entre games e mudanças de paradigma na produção e consumo de tecnologia, entre outros pontos”, diz Gilson Schwartz, professor da Escola de Comunicações e Artes (ECA) e diretor para a América Latina da Games for Change.

Informações sobre o prazo e o valor das inscrições, bem como a programação completa, podem ser encontradas no site do evento. Para saber mais sobre a Games For Change, acesse o site da instituição e leia a entrevista feita pelo Modo Arcade com Asi Burak, presidente global da entidade.