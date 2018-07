A Valve resolveu se aventurar no mundo do cinema. A empresa lançará no próximo dia 18 de março Free To Play, documentário sobre eSports que mostra a vida de três jogadores (um norte-americano, um europeu e um asiático) de Dota 2. O longa poderá ser visto gratuitamente na Steam, plataforma de distribuição de games da Valve, a partir do dia 19.

Produzido e concebido inteiramente pela Valve, o filme usa Dota 2 como gancho para falar dos eSports como um todo: prêmios milionários, mercado em crescimento e a dura jornada que os jogadores enfrentam para chegar ao topo.

Mais informações sobre Free To Play podem ser encontradas no site oficial do documentário. Abaixo, o trailer de lançamento.