Eu não me dou muito bem com jogos que precisam de técnica para ser um bom jogador. Adoro títulos de luta, por exemplo, mas sou péssimo com combos. E recentemente me aventurei em dois títulos da categoria mais técnica que há do automobilismo – o rally. O resultado foi parecido em ambos, mas por motivos diferentes.

Primeiro, a aventura foi com Sébastien Loeb Rally Evo, jogo que leva o nome do piloto francês nove vezes campeão do mundo. Ele até atuou junto da equipe de produção do jogo, a italiana Milestone S.r.l, responsável por alguns games do World Rally Championship, o mundial da categoria. De cara, tudo parece bem bacana, dos visuais até a navegação – e é o que se espera de qualquer jogo que chegue para a atual geração de consoles. Além disso, carros e fabricantes oficiais (são 16 marcas e 58 modelos no total) e uma quantidade considerável de circuitos e modos de jogo que dão bastante volume ao game. Nota-se a preocupação do estúdio em levar a experiência oficial do rally aos fãs, ponto positivo.

O que importa, porém, é o carro na pista – ou estrada, como preferir. Carro e pista selecionados, fui para a corrida teste. E foi terrível. Em pouco tempo deu para perceber o quanto a “técnica” era importante para completar uma prova em um tempo satisfatório. Eu demoro um pouco a me habituar à mecânica de jogos novos, então não esperava um resultado diferente. Mas vieram a segunda, a terceira e a quarta tentativas. A melhora foi pouca, então percebi que o problema não era o piloto, mas sim a máquina. A física parece apurada, mas é extremamente difícil controlar o carro devido aos controles.

Sim, um rally é algo complicado, que exige muito controle do piloto, mas a dificuldade que o game passa parece mais vinculada à parte técnica que ao realismo. Às vezes o carro nem parece tão veloz para simplesmente não responder às curvas e as corridas se tornam uma série de zigue-zagues monótonos em que, invariavelmente, um pequeno deslize vai custar um tempo considerável, mesmo que o jogador saiba que não tenha sido o culpado. Aqui, Sébastien Loeb Rally Evo perde muito. O game faz um tremendo convite com os carros, pistas e modos que oferece, mas a festa parece não entregar em termos de divertimento. Vale para quem é fanático por rally e tem paciência para corridas longas e sem muitos sustos.

***

A segunda passagem pelo mundo das corridas offroad foi com DiRT Rally, da Codemasters. O jogo já havia saído há alguns meses para PC, mas chegou aos consoles há pouco tempo. O acabamento e a apresentação são fantásticos, como é de se esperar do estúdio – sons, visuais, menus, tudo é de primeira qualidade. O único ponto negativo da primeira impressão é o número limitado de carros – são apenas 25 modelos. Os modos de jogo, porém, são vários, e o nível de customização dentro deles também é considerável.

Na pista, a primeira corrida também foi desastrosa. A diferença é que foi por pura e simples incompetência do piloto. Os controles respondiam bem, a física parecia bastante próxima do real e cada curva era uma emoção diferente (que normalmente terminava com uma derrapada para fora do percurso). Meu problema? Eu dirigia como se fosse Gran Turismo. Mas DiRT Rally é claramente um jogo de… rally. É acima de tudo dificílimo, mas gratificante. As corridas não são monótonas – a cada parcial, o entusiasmo por reduzir o tempo é grande, e cada movimento deve ser friamente calculado para fazer isso acontecer. Está tudo nas mãos do jogador porque o nível de controle do carro é fantástico – é só saber o que está fazendo com as quatro rodas no cascalho, no asfalto e na neve.

Não desisti. Nas tentativas seguintes, fui menos agressivo no volante, mas o resultado também foi ruim. O jeito? Correr, sim, mas tendo em vista o controle do carro. A curva de aprendizado é longa, mas finalmente peguei o jeito e consegui um tempo satisfatório. Foi na raça, claro, mas um tutorial viria a calhar para quem não está acostumado com esse tipo de corrida ou joga sem qualquer técnica. Mas deu para sentir, enfim, a verdadeira emoção do rally e a dificuldade extrema que a categoria exige. Uma pena que o modo história exige muito mais do que eu consigo para seguir uma carreira vitoriosa – e mesmo quem sabe dirigir vai demorar um pouco até juntar uma grana legal e deslanchar.

***

No final das contas, me coloquei no meu lugar “capaz apenas de jogar jogos de corrida no estilo arcade”. Mas se você é daqueles que curte jogos detalhados e simuladores de automobilismo, tem duas boas opções nas mãos que acabaram de chegar para os consoles, mas recomendo o segundo se você não está tão familiarizado assim.