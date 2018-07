Oniken é um dos games presentes na mostra

Os organizadores da Virada Cultural de São Paulo incluíram um festival de games na programação deste ano. O I Festival de Games Brasil começa no próximo dia 18 no de Museu da Imagem e do Som (MIS) e vai até o dia 25.

A mostra reúne jogos desenvolvidos por profissionais brasileiros e tem o objetivo de inserir as criações – que vão desde videogames a jogos de tabuleiro – no âmbito cultural brasileiro. O evento é uma iniciativa do braço de São Paulo da International Game Developers Association (IGDA).

Quem for à mostra vai poder jogar criações como Qasir al-Wasat, Toren, Dugeon Land, Kights of Pen and Paper, Mr. Bee, Ballistic, Oniken, Xilo e Out There Somewhere – todos jogos desenvolvidos por brasileiros.

O MIS fica na Avenida Europa, 158, no Jardim Europa, Zona Sul de São Paulo. A exposição fica aberta das 10h e 16h no Espaço Expositivo do 2º andar. A entrada é gratuita.