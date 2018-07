Yusuf Mehdi apresenta as funcionalidades do novo console

A Microsoft finalmente colocou um ponto final na espera e apresentou o Xbox One, o seu novo videogame – ou melhor, seu novo console multimídia. A nova caixa que a empresa mostrou faz muito mais que reproduzir jogos e deixou muita gente de queixo caído – menos quem acompanhou o evento da última terça para ver o aparelho e seus games em ação.

Do ponto de vista do entretenimento familiar, o Xbox One é um aparelho fantástico. Os comandos de voz e movimentos reconhecidos pelo Kinect e o direcionamento para uma página com as preferências do usuário que aciona o sistema de fato facilitam o acesso. A navegação de uma função para a outra – da web para a TV, do jogo para o Skype – é praticamente instantânea, graças ao poderoso hardware do console.

Reunindo tudo em um lugar só, a Microsoft faz com que os usuários mantenham-se concentrados no seu aparelho e, logo, consumam seus produtos. A televisão torna-se a janela universal da diversão da casa, reunindo jogos, internet, canais, música, cinema, tudo graças àquela caixa preta.

Mas para quem quer videogame, mais nem sempre é melhor. O Xbox One é tão mais que um console de jogos que acaba por nem se parecer com um. As úteis funcionalidades do aparelho receberam mais atenção que os games, divulgados somente na última parte da apresentação em Redmond – e apenas trailers. É certo que a Microsoft preferiu aguardar a E3 para revelar o potencial dos jogos, mas a primeira impressão que ficou é que eles não são o principal motivo pelo qual a plataforma foi lançada no mercado e ficaram em segundo plano. Uma abordagem muito diferente do que a Sony fez ao apresentar o Playstation 4, por exemplo, quando deixou claro que seu foco é o jogador, o que aconteceu propositalmente, visto que a Microsoft nunca escondeu que seu novo produto serima uma central multimídia.

O que parece é que a Microsoft tem um público-alvo muito amplo para atingir com o Xbox One, mas se esqueceu do grupo de jogadores tradicionais, que de fato é o que se presta a investir dinheiro em uma plataforma cara como um console. Ao mesmo tempo em que pode estar atraindo uma audiência que antes não se interessava por videogames, pode estar afastando aquela parcela que dava como certa a compra do aparelho.

Canais de vídeos, acesso à internet e, agora, também à televisão são funcionalidades que só agregam e deixam o console mais completo, ainda mais com a facilidade de navegação criada pelos engenheiros da Microsoft. Mas esses são fatores adicionais que a empresa está transformando no núcleo do mais novo produto Xbox, uma marca de videogames.

Obviamente falta a principal variável essa equação – os títulos que serão revelados no próximo dia 10 de junho, em Los Angeles. Será o momento de a Microsoft dar a última cartada do seu novo produto e, finalmente, surpreender a todos, como não fez nesta semana.