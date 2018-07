Os guaxinins, primos distantes do quati, são conhecidos pela máscara de zorro e pelo hábito de remexer lixo, roubar comida etc. Há alguns que são adotados pelos donos das casas e vivem como cães ou gatos, como o Willie Raccoon, uma estrela do Youtube. Outros, menos felizes, viram chapéu – a pele de guaxinim é muito procurada para fazer aquele modelo de gorro que vem com o rabo, isso faz que eles sejam muito caçados na América do Norte.

Hoje o Nhom faz uma homenagem a esses bichos com uma série de vídeos.