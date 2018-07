Jéssica Florence, menina inglesa de 19 anos, sonha fotografar grandes desfiles de moda como os de Paris e Milão. Depois de ganhar sua primeira câmera de Natal há dois anos e sem irmãos ou primos por perto para usar de modelo, Jess resolveu suas ratinhas de estimação e fotografá-las.

A inglesa comprou alguns acessórios para as bichanas e formou um portfólio de cenas fofas e hilárias das suas ratas Duck e Worm, ambas com 16 meses. Mesmo sem nunca ter estudado técnica fotográfica, as fotos de Jess estão fazendo sucesso na rede e servindo de incentivo para a menina continuar fotografando.

Veja o que ela falou ao jornal inglês Daily Mail: “Eu nuca tive irmãos, irmãs ou primos por perto para praticar (fotografia), porque eles são muito mais velhos e ou já se mudaram ou moram muito longe. Eu não tinha treino, mas estava desesperada para entrar no mundo da fotografia e precisava de modelos. Meus animais de estimação foram a escolha lógica. Eu comecei com a Bug. Ela foi brilhante, mas infelizmente se foi no ano passado. Agora, a Duck e a Worm assumiram o posto como minhas modelos e têm tido ótimos resultados juntas. As fotos das duas se tornaram bem populares na internet. Algumas vezes, é frustrante quando elas estão chegando a uma pose perfeita e se mexem para farejar alguma coisa. Mas eu aprendi a tirar bons resultados do que elas podem me dar e paciência sempre vale a pena. Elas sempre fazem alguma coisa interessante. Não há muita criação envolvida; eu normalmente as sigo pela casa com a câmera. Isso leva horas e geralmente acontece à noite.”