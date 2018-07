Roupa, lacinhos, frufrus, óculos escuros. Você pode até achar divertido ver um cão usando esses enfeites – mas até que ponto isso é legal? Qual é o limite da humilhação canina? É esse o questionamento da fotógrafa americana Joanna Totolici, do estúdio Totophoto, em Nova York. Ela diz que gosta de fotografar o cão como ele é e que, muitas vezes, o dono se surpreende. “Muitas pessoas ficam chocadas, porque, desse jeito, elas vêem pela primeira vez o animal que o cão é, e não o pet que elas têm”, diz ela.

Joanna começou a carreira como fotógrafa de moda. Um dia, porém, não conseguiu uma dog-sitter para cuidar de sua cachorra e a levou para o estúdio. Surgiu o clique inicial – primeiro dos muitos retratos caninos que ela faria.



A pioneira: Miss Stinky Poops Onassis



Como você começou na fotografia?

Eu amo fotografia de moda. A fotografia de cães começou por acidente: eu ia clicar uma campanha de moda e não tinha uma dog-sitter, então levei minha cachorra, Miss Stinky Poops Onassis, ao estúdio. Durante a sessão de fotos, Stinky andou pelo set, sentou perto da modelo e cruzou suas pernas em frente à câmera. Eu tirei uma foto – uma bela foto. Desde então, Stinky ama posar. Ela é uma supermodelo natural e não precisa de cortes de cabelo, maquiagem nem nada.

Por que o seu estúdio é diferente dos outros que fotografam animais?

Porque nós não somos um estúdio de fotografia de pets. Nós fazemos retratos dos melhores amigos das pessoas, e apenas aconteceu deles serem animais. Algumas pessoas olham para um cachorro e vêem a beleza dessa ou daquela raça. Nós olhamos para um cão e tentamos ver a excitação e a curiosidade, a timidez, a braveza, a dedicação e o amor daqueles olhos voltados para você. Nós vemos um flash de uma característica dele ou dela e tentamos capturar isso em uma imagem.

Na maior parte das vezes isso funciona, mas às vezes os cachorros só querem se divertir, e nós não vamos dizer a eles que não façam isso. Basicamente, tentamos fotografar o animal, sem coisinhas, óculos escuros ou batom. Algumas pessoas ficam chocadas, porque desse jeito elas vêem pela primeira vez o animal que ele é e não o pet que elas têm.



Vocês dizem que capturam as particularidades do cão, mas nunca sob o preço da dignidade dele. Como assim?

Nós vemos isso muitas vezes. Isso vende. Cachorros com óculos, cigarros, chapéus, manteiga de amendoim em seus focinhos, frufrus, unhas pintadas. Eles vão aceitar isso alegremente, mas só porque eles amam tanto o dono que estão dispostos a fazer qualquer coisa por ele. Eles confiam em você completamente e você não deveria abusar dessa confiança apenas para algumas risadas.

Vamos ser claros, você não está rindo com um cachorro usando batom e dentadura, você está rindo do cachorro. É uma coisa quando você os veste para o benefício deles no frio, por exemplo. Pense nisso como levar seu avô para um retrato: você colocaria batom ou um frufru nele? Se ele é divertido ou espirituoso, isso será traduzido sem adereços.

Você acha que os cães estão humanizados demais?

Sim. Mas eu acredito que isso é uma reação subconsciente. Os cães são uma razão importante pela qual a humanidade é o que é hoje. Eles têm sido nossos companheiros desde o início dos tempos. Ele pode ser um pequen Shih Tzu agora, mas ele vem da mais antiga linha de cães.

Muitos especialistas podem dizer que é um erro humanizar cães. Eu não sou especialista, mas uma vez que o cão deixa de ser um instrumento de caça, um guarda-costas ou um alarme anti-roubo, ele começa a ser seu amigo e aí começa o processo de humanização. Para muitas pessoas, os cães substituem as crianças. Para outras tantas, são companheiros de confiança. Eu acho errado tratar um cachorro como um humano, mas quanto mais tempo passamos próximo a eles, mais similaridades podemos observar.

Que dicas você daria para as pessoas que gostam de fotografar cães?

Querido dono de cão, svocê está em uma situação extremamente feliz por ter acesso ao seu cão em seu próprio território, onde ele é completamente desinibido. Ele nunca será tão relaxado no estúdio quanto é em sua área.

Se você vê uma pose boa para foto, não corra para pegar a câmera! Mova-se lentamente, como se não se preocupasse, e se aproxime sem empolgação. Cães amam empolgação, mas eles querem fazer parte disso, então a expressão que você queria fotografar é desfeita porque o cachorro vai atrás de você para ver qual é o motivo de tanta comoção.

Sempre que possível não use o flash e cheque antes de fazer a foto. A maior dificuldade é evitar o excesso de cliques. Vamos encarar: se você tem uma câmera digital, tem centenas de fotos do seu cão. Quantas delas são quase idênticas? Vá com calma e, da próxima vez, antes de apertar o botão, pergunte a si mesmo porque você está tirando aquela foto.