Em resposta à condenação dos fundadores do The Pirate Bay por facilitar a pirataria, uma legião de anônimos derrubou durante o final de semana os sites da EMI, Warner Music, Vivendi Universal e da IFPI. Os ataques são parte da Operation Payback, ou operação vingança, ação gestada no 4Chan que mobilizou milhares de anônimos para um ataque do tipo DDos aos sites.

Na carta direcionada à Federação Internacional da Indústria Fonográfica e à MPAA (representada com a sigla MAFIAA) e a “outros parasitas”, os responsáveis pela operação dizem que o julgamento dos responsáveis pelo Pirate Bay foi “talvez o mais hediondo crime contra liberdade”. “Nenhum tribunal sozinho pode decidir o que o resto do mundo pode ou não fazer”.

“Nós continuaremos nossa luta contra essas leis datadas. Nós continuaremos a atacar sites daqueles que colocam em risco a liberdade na internet. Nós continuaremos a atacar aqueles que adotam a censura. Vocês não conseguirão mais esconder suas maneiras lucrativas para nos controlar”, diz a carta, terminando com “a injustiça deverá ser corrigida. Nós não perdoaremos. Nós não esqueceremos”.

O site da Federação Internacional da Indústria Fonográfica ainda está fora do ar.