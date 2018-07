A Academia Brasileira de Letras realiza a partir de terça (9), no Rio de Janeiro, o Ciclo de Conferências sobre Direitos Autorais.

Nesta terça (9), o advogado Gustavo Martins de Almeida falará sobre o tema “O direito autoral e a ABL”. Na próxima (16), o tema é “O direito autoral e os desafios das novas tecnologias”, que será abordado pelo mestre em bens culturais Sydney L. Sanches.

No Estado de sábado (6), o presidente da Academia, Marcos Vinicios Vilaça, escreveu sobre os rumos da instituição. Um trecho:

“A Academia examina mais opções na internet, Twitter, e-books e tudo mais que este século nos trouxer de novo. Independentemente do Kindle, mesmo que se argumente que o leitor com ele se dispõe a carregar nas mãos 3.500 livros, e mesmo que exija pouco espaço para até milhares de livros, sabemos que não serão superados os incomparáveis prazeres táteis e cerebrais dos livros de papel. Ainda assim, claro está que, se não preenche o imaginário da leitura literária, não nos enganemos sobre a força que o e-book exercerá no futuro em relação ao livro didático.

(…)

A Academia reivindica, por sua representatividade, que nada pode ser decretado no âmbito da cultura sem que passe pela nossa casa. Damos exemplos: direito autoral é assunto que deveremos afinar, a internet não pode aparecer como plataforma hostil ao arrepio dos direitos do usuário, a proteção à obra não pode inibir a sua apropriada divulgação no equilíbrio do interesse econômico e do interesse público.”