As APIs do YouTube já deram origem a vários serviços legais. Hoje é possível criar mashups ou montar uma lista para uma festa só com os vídeos postados no site. São vários, mas poucos têm a intuitividade e a facilidade do Dragontape.

Vale muito a pena perder um tempo na ferramenta. Até porque seu funcionamento é muito simples: para montar uma playlist de vídeos, basta arrastá-los para a linha do tempo. Você pode arrastar para frente, para trás, colocá-los em sobreposição, brincar da maneira que quiser com a playlist.

O site tem um campo de buscas que procura os vídeos no YouTube. É possível também inserir o vídeo através da URL.

O vídeo roda no fundo da timeline e, após um tempo, vai para tela inteira. Um movimento de mouse o faz voltar ao fundo. O bacana é que a playlist fica fluida – sem intervalos entre as música – e é possível salvá-la.

O site ainda está em sua versão beta, mas pode animar muita festinha. Conheça: http://www.dragontape.com