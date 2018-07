Enquanto não estreia The Social Network – filme de David Fincher sobre o Facebook e Mark Zuckerberg -, dá para experimentar um pouco da trilha sonora.

Feita por Trent Reznor, líder do Nine Inch Nails, em parceria com Atticus Ross, as cinco músicas já podem ser baixadas de graça.

Reznor definiu a trilha como “eletrônica nas bases, sobreposta por sons orgânicos. Muita experimentação”. A estreia do filme será em outubro.

Baixe aqui.