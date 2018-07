O vídeo do jogo da final da Copa do Mundo de 1958, a primeira conquistada pelo Brasil, foi liberado na íntegra no YouTube. Vale a pena assistir a partida, uma goleada de 5 a 2 para o time brasileiro, na época contando com craques imortais como Nílton Santos, Pelé e Garrincha.

Para completar a memória de 58, assista o documentário fotográfico que o caderno de Esportes do Estado fez sobre o então jogador Mário Zagallo, que lembrou a derrota para o Uruguai no Maracanã em 50 e a felicidade do título mundial conquistado oito anos depois.