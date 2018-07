A Apple anunciou que as coletâneas The Beatles: 1962-1966 e 1967-1970 serão relançadas em edição remasterizada. Os discos duplos foram compilados pelo então empresário dos Beatles, Allen Klein, com aprovação dos integrantes da banda.

Conhecidas como “vermelha” e “azul”, devido as cores da capa, as coletâneas contém apenas canções compostas pelos Beatles, descartando covers – mesmo os mais famosos, como “Twist & Shout”. São um total de 54 canções divididas em dois CDs duplos, a serem relançados no mês que vem pela EMI.