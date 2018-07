Já há um acervo considerável de imagens livres na rede. Mas buscá-las nunca foi tão fácil e agradável como agora. Pesquisadores da Universidade de Canberra, na Austrália, criaram um browser que torna a navegação pelo acervo livre do Flickr uma delícia.

Em primeiro lugar, o software é bonito. Depois, é muito funcional. Ele abarca o imenso repositório da biblioteca do Congresso Americano, do Arquivo Nacional da Inglaterra, do Smithsonian Institute, da Biblioteca Pública de Nova York e de outros 28 institutos e bibliotecas.



Mulheres lutando boxe, da Power House Museum Collection

São milhares de imagens de qualidade que podem ser localizadas e baixadas com dois cliques. É possível buscar por instituição, tag ou miniatura da imagem.

Para navegar, é preciso baixar o software – ele está disponível para Windows, Mac e Linux.

Confira aqui.