James Burt, 24 anos, foi condenado ontem a pagar US$ 1,6 milhão à Nintendo por ter disponibilizado online o jogo New Super Mario Bros Wii.

Ele é o primeiro australiano a ser condenado individualmente por piratear um jogo.

Burt comprou Super Mario em uma loja que começou a vender o título uma semana antes do lançamento oficial. Com o game em mãos, ele jogou na rede. Os downloads começaram antes mesmo de o jogo chegar às lojas.

Segundo a diretora da Nintendo Austrália, Rosa Lappin, o Super Mario foi baixado por 50 mil pessoas em todo o mundo.

A Nintendo conseguiu rastrear a cópia número um do game e chegou a Burt.

O fato do game estar disponível para download, porém, não parece ser atrapalhado muito os negócios da Nintendo: o Super Mario Bros Wii vendeu 10 milhões de cópias em todo o mundo. Foi lançado em novembro e terminou 2009 como o terceiro game mais vendido do ano – só perdeu para Call of Duty: Modern Warfare 2 e Wii Sports Resort.