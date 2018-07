Ainda é cedo para apontar qual é o tal modelo de salvação para a indústria musical. Talvez não exista só um — mas vários caminhos possíveis. E, pelo menos até determinada escala, já deu para perceber que o crowdfunding é um caminho viável, sim, para financiar a produção de música.

Só para se ter uma ideia, o Kickstarter, plataforma pioneira de crowdfunding, já rendeu a novos músicos US$ 13 milhões em dois anos de funcionamento. A música é a segunda categoria que mais rende dentro do Kickstarter — a primeira são os filmes, responsáveis por render US$ 19,7 milhões nos dois anos de funcionamento da plataforma.

Por aqui também começam a aparecer plataformas semelhantes. No Link desta semana, contamos a história do Letuce, banca carioca que inaugurou uma plataforma de crowdsourcing para músicos, a Embolacha. Eles começaram a ‘vaquinha’ na quarta-feira, 12, e já arrecadaram quase R$ 5 mil — ou 30% do valor pedido. E ainda faltam 55 dias para o fim da arrecadação.

Com o sucesso da vaquinha do Letuce, outras bandas já enviaram projetos para a plataforma – a ideia é que até o final de maio outras cinco bandas inscrevam suas ideias por lá.

O maior problema do crowdfunding no Brasil, por enquanto, é que ainda há poucos projetos e pouco público mobilizado na arrecadação. Mas a tendência é que isso mude – e o caso do Letuce, e de outras ferramentas bem sucedidas, como o Queremos, mostram que o potencial disso é enorme.