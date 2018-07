In Rainbows, disco de 2007 do Radiohead, foi marco do rompimento da banda com a indústria fonográfica tradicional. Depois de liberar o disco inteiro para download, a banda agora deu um passo além: disponibilizou o DVD Radiohead – Live in Praha (ao vivo em Praga) na web.

O show, que aconteceu em 23 de agosto de 2009, foi filmado por 50 pessoas no público. O processo de edição começou logo depois, e resultou na visão de show como se estivesse sendo visto da plateia.

O vídeo pode ser baixado em formato AVI, HD Quicktime, Apple Movie, iPad e iPhone e não pode ser vendido. A gravação, segundo o Radiohead, foi feita “de fãs para fãs”.

Vai lá.