No Brasil, as obras só caem em domínio público depois de 70 anos da morte do autor.

Mas e no resto do mundo? Só para você saber:

França: vida do autor + 70 anos (exceções: trabalhos póstumos)

Índia: vida do autor + 60 anos



México: vida do autor + 100 anos

Espanha: vida do autor + 70 anos. Para trabalhos feitos entre 1879 e 1987, o prazo é de 80 anos; para trabalho entre 1987 e 1994, o prazo cai para 60



EUA: vida do autor + 70 anos (trabalhos publicados a partir de 1978). Para trabalhos publicados entre 1964 e 1977, 95 anos da publicação.

Afeganistão: nenhum ano de proteção. Não há copyright porque não há legislação sobre o tema.

A Wikipedia tem uma lista bem completa com a legislação em diferentes países. Vale conferir.