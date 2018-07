A Casa Branca publicou, em março, um relatório com práticas recomendadas relacionadas aos direitos autorais na era digital. Entre elas, estava a classificação de streaming desautorizado – como fazer um upload de música protegida no YouTube – como um crime cuja pena poderia chegar a cinco anos de prisão.

A proposta foi transformada em projeto de lei (S.978) e apresentada oficialmente no Senado americano em maio. O projeto equiparava o streaming de trabalhos protegidos a uma infração como o download.

Se for transformada em lei, a proposta criminalizará os milhões de usuários que fizeram uploads de vídeos no YouTube – e a pena, sim, pode chegar a cinco anos de prisão. E, entre os possíveis “criminosos” enquadrados na proposta, está o ídolo teen Justin Bieber – ele mesmo já subiu vídeos de R&B para o site.

Foi por isso que a ONG Fight for the Future lançou hoje a campanha “Free Bieber”, que usa a imagem do cantor para provocar debate, chamar a atenção do grande público e pressionar o Congresso americano a derrubar o projeto de lei.

“O maior problema é que, como a lei de copyright é muito extensa, ela se aplica a muitas coisas comuns como cantar uma música, dançar com uma música de fundo, ou postar um vídeo de crianças tocando em uma escola”, disse ao TorrentFreak o diretor da ONG, Tiffyniy Cheng.

Para ser aplicada, a lei requer apenas 10 visualizações no YouTube e um hipotético “valor de mercado” de US$ 5 mil. Também valeria para possível aplicação da pena a adição de anúncios ao upload de conteúdo protegido.

Saiba mais: http://freebieber.org.