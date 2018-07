O Google anunciou nesta quinta-feira, 2, um pacote de medidas para proteger os conteúdos protegidos por direitos autorais.

Para começar: a ferramenta “autocompletar” não mostrará buscas relacionadas à pirataria — como, por exemplo, “Tropa de Elite 2 torrent”.

A partir de agora, a empresa atenderá mais rápido às solicitações de remoção de conteúdos que infringem o copyright em todos os seus serviços. A proposta é que o conteúdo infrator seja retirado do ar no prazo de 24 horas.

Além disso, o Google introduzirá um mecanismo para os próprios usuários denunciarem sites ou blogs que distribuam conteúdo protegido. O Adsense também terá mais controle — o Google quer evitar publicidade de sites infrinjam direitos autorais.

“Com o crescimento da web, nós temos visto um crescente número de reclamações referentes a conteúdo infrator. Nós respondemos rapidamente às requisições para remover esse tipo de conteúdo dos nossos serviços, e temos melhorado os nossos procedimentos ao longo do tempo. Mas, conforme a web cresce, e com ela o número de requisições, nós estamos trabalhando para desenvolver novas maneiras para atender melhor o problema”, escreveu Kent Walker, conselheiro-geral do Google, no blog de políticas públicas da empresa.