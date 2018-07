Indignados, documentário sobre o movimento espanhol 15-M, está na web. É um projeto do advogado José Jover, ativista de cultura livre, e tem a direção do cineasta catalão Antoni Verdaguer. Indignados tem 70 entrevistas – entre elas, a sueca Amelia Andersdotter, deputada do Parlamento Europeu e membro do Partido Pirata.

“Tentamos dar uma visão asséptica do que estava acontecendo pelas ruas, sem ideologia; é o que o povo pensa e diz”, diz Jover.

O filme está disponível para download e também em streaming no YouTube: