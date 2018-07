Depois de dez anos de funcionamento, o LimeWire está oficialmente morto. A decisão foi tomada por causa de uma condenação por violação dos direitos autorais que o software de P2P recebeu da Justiça americana.

O processo foi movido por membros da Associação Americana de Editores de Música (NMPA), como a EMI, Universal e Warner. As gravadoras pediram indenizações por violações de direitos autorais.

O juiz Kimba Wood determinou na terça-feira, 26, um embargo contra a empresa. Buscas, downloads, uploads e demais funções foram proibidas.

“Estamos decepcionados com o rumo que os acontecimentos tomaram”, diz o CEO da empresa, George Searle, no blog oficial. “Nós somos extremamente orgulhosos da nossa história pioneira e trabalhamos duro por anos para romper a barreira entre a tecnologia e os detentores de direitos autorais. No entanto, neste momento, nós não temos opção senão suspender a distribuição e o suporte ao nosso software”.