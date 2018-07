O advogado americano Lawrence Lessig aproveitará sua passagem pela Campus Party para lançar a versão 3.0 das licenças Creative Commons no Brasil.

As licenças CC são criadas nos EUA e, por isso, baseadas no contexto jurídico americano. A versão mundial da Creative Commons 3.0 foi lançada há três anos.

Mas, no Brasil, é preciso fazer a adaptação jurídica. As mudanças ficaram a cargo do Centro de Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Direito da FGV-RJ. O advogado Ronaldo Lemos é o responsável pela Creative Commons no Brasil.

A nova versão deve melhorar alguns aspectos e aproximar a Creative Commons de outros modelos livres, como as licenças GPL.

A Creative Commons é uma organização criada por Lessig que difunde a circulação de cultura através de licenças mais livres. Em vez de copyright – restrição de uso, com todos os direitos reservados -, uma obra com CC tem “alguns direitos reservados”. A licença regula a reprodução, divulgação e até modificação da obra, em diferentes níveis de liberdade.

O lançamento da Creative Commons 3.0 acontecerá na sexta-feira, 29 de janeiro, às 17h30. Além de Lessig, participarão da palestra o advogado Ronaldo Lemos e Marcelo Branco, organizador da Campus Party.

