A Semana dos Livros Banidos (Banned Books Week), surgida para comemorar a liberdade de expressão na literatura, terminou no último sábado. Mas o Internet Archive disponibilizou 74 obras censuradas, banidas ou polêmicas para download gratuito.

Estão liberados livros como “Ulisses”, de James Joyce, “Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley, “Minha Luta”, de Adolf Hitler e alguns livros infantis, como “Winnie the Pooh”. Todos estão em inglês. Os arquivos podem ser baixados em vários formatos, compatíveis com os principais e-readers do mercado: Kindle, iPad, Nook e outros.

Conheça a coleção.