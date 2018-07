No final Lost acabou batendo um recorde justamente na área que o tornou referência. O episódio final da série, que foi ao ar nos EUA no fim da noite do último domingo, 23 de maio, quebrou o recorde do número de downloads por BitTorrent em um dia no mundo todo. De acordo com o site TorrentFreak, mais de um milhão de pessoas ao redor do globo baixaram o ‘season finale’ da série em um período de 24 horas a partir do início da transmissão original nos EUA.

Em alguns momentos nos dias seguintes à exibição, mais de 100 mil pessoas chegaram a compartilhar o episódio ao mesmo tempo na rede BitTorrent.

Não é surpreendente que Lost seja tão baixado — afinal, a série ficou conhecida justamente por fomentar a cultura do download de séries e se beneficiar dela. Contudo, é curioso que tanta gente tenha decidido baixar o último episódio da série, já que ele foi exibido simultaneamente em 59 países, justamente para conter a necessidade de piratear o episódio.

Acontece que, mais uma vez, os consumidores mostraram que a estratégia não funcionou. Além daqueles que moram em países que não exibiram o episódio no domingo à noite, é também possível que muita gente tenha optado por fazer o download para assistir o episódio na hora em que fosse mais conveniente.

Na noite de terça-feira, 25, por exemplo, muitos usuários do Twitter reclamavam da quantidade de intervalos comerciais durante a exibição do último capítulo na TV por assinatura brasileira. O canal AXN exibiu o último episódio com apenas dois dias de diferença, um recorde em todas as temporadas de Lost. Apesar disso, a iniciativa desagradou os telespectadores twitteiros que, além dos intervalos, falaram mal das traduções das legendas, em que “Dude” — uma das expressões usada por Hugo Hurley — foi traduzido como “Xará”.