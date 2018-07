A grande maioria dos clássicos estão em domínio público. Mas não estão livres. Isso acontece porque a orquestra e os arranjos gravados ficam protegidos, sujeitos à legislação local de direitos autorais. Há gravações em domínio público, mas a maioria delas é antiga e, por isso, em baixa qualidade. Mas um grupo e amantes de música clássica quer criar uma biblioteca livre de música clássica: Musopen.

O projeto contratará uma orquestra para executar os clássicos e regravá-los em uma versão livre de direitos autorais. A proposta é construir uma biblioteca de apresentações livres de direitos autorais, em que as músicas possam ser utilizadas por qualquer pessoa sem a necessidade de pagamento de taxas ou autorizações.

O Musopen começará com as sinfonias completas de Beethoven, Brahms, Sibelius e Tchaikovsky, a um custo estimado de US$ 11 mil. Os criadores do projeto recorreram ao site de doações Kickstarter (o mesmo utilizado pelo criador do filme do Pirate Bay) para conseguir o dinheiro. E já conseguiram.

Saiba mais: www.musopen.com

(via TechBlorge)