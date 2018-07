O YouTube é um antro de perdições autorais — não são poucos os casos de artistas ou gravadoras que pedem a remoção de um vídeo do site por causa de infração de copyright. Mas uma desconhecida empresa dos EUA teve uma ideia para contornar o problema: um serviço de compra e licenciamento de músicas.

Com o slogan “crie a trilha sonora perfeita”, a loja online Friendly Music é focada exatamente nos usuários que costumam subir música no site. O serviço vende músicas por US$ 1,99. O valor dá direito à veiculação e uso do som como trilhas para vídeos, desde que não tenham fins comerciais.

A empresa responsável pelo serviço, a Rumblefish, fez um acordo com o YouTube para se assegurar que não haverá nenhum problema legal relacionado a direitos autorais.

O Mashable diz que, por enquanto, estão disponíveis poucos artistas na recém-criada biblioteca do site. A Rumblefish, porém, diz que espera atrair grandes nomes.

O vídeo explica como funciona o Friendly Music: