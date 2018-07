Qual é o potencial pop da Apple? A empresa sabe muito bem como dar uma aura cool e despertar desejos dos consumidores por seus aparelhos. Mas esse potencial vai além.

Para uma banda ou músico, ser a trilha sonora de um comercial da Apple pode ser garantia de sucesso. Duvida? O Mashable listou várias bandas e artistas que tiveram um empurrãozinho da Apple para começar suas carreiras — é o que o site chama de “Efeito Apple” em uma música.

Essa, por exemplo, já dá para chamar de clássico:

O Jet era uma banda relativamente desconhecida quando despontou no comercial do iPod. Depois disso, eles venderam 3,5 milhões de cópias do disco Get Born. Além deles, dá para citar a artista israelense Yael Naim, trilha do comercial do MacBook Air (2008) e o The Ting Tings, que foram além do Reino Unido com o comercial do iPod e iTunes (2008).

Confira a lista.