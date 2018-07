Sabe a banda OK Go? Para facilitar: é aquela do clipe com as esteiras. Até colocaria o vídeo aqui, mas não posso. A gravadora EMI impede a incorporação dos vídeos da banda em blogs.

Só dá para assistir no YouTube; e, nos lugares onde é proibido o acesso ao site, não há como ver os clipes.

O líder da banda, Damian Kulash, resolveu romper o silêncio ontem sobre a proibição. Em uma longa reflexão, ele pediu desculpas aos fãs pela restrição. Disse que a banda quer mesmo é que suas músicas e vídeos sejam divulgados. Mas isso passa, inexoravelmente, pelo controle da gravadora – que é, afinal, quem paga as contas.

“Nós recebemos muitas queixas porque os vídeos no YouTube não podem ser incorporados nos sites, e em alguns países sequer podem ser vistos. Nós queremos que vocês saibam: ouvimos vocês e sentimos muito. Gostaríamos de poder fazer alguma coisa. Acreditem em nós, queremos divulgar nossos vídeos o máximo possível mas, por mais louco que pareça, é agora mais difícil para as bandas tornarem videos acessíveis online do que há quarto anos atrás”, escreveu Kulash.

Ele explica: hoje não se compra mais música. As gravadoras precisam garantir suas receitas. Endureceram as práticas – o que antes era divulgação agora é fonte de receita. Como, por exemplo, o YouTube, que ganha com publicidade sobre um conteúdo protegido.

Com um acordo, as gravadoras conseguiram embolsar uma porcentagem dessa publicidade – e o YouTube cuidou para que esse conteúdo fosse restrito.

O vídeo Here It Goes Again, o das esteiras, teve milhões de views, ganhou versões, virou hit. Segundo o músico, a banda tentou convencer a gravadora a habilitar a função ’embed’ no YouTube, mas “também entende porque eles estão fazendo isso”.

Há só uma saída: o Vimeo. Um vídeo promocional do novo clipe da banda, “This Too Shall Pass”, pode ser incorporado. É esse aqui: