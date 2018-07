Nem todos os grandes estúdios são inimigos da pirataria. Para Mike Lang, CEO da Miramax, o problema tem uma causa: é a maneira do público mostrar que está insatisfeito com os serviços da indústria de entretenimento.

“A pirataria não é o tema mais importante para a nossa empresa”, disse Lang em um evento em Cannes. “Acredito que os consumidores, qualquer que seja o mercado, não desejam ser piratas. Essa é a maneira que têm de reagir para que ofereçamos um serviço bom para eles”.

“Porque todo o mundo se concentra na pirataria quando falamos, por exemplo, da indústria musical, se esse não é o maior problema da indústria? Talvez o problema ou a solução seriam preços mais baixos. Os monopólios ameaçam mais a indústria da música do que a própria pirataria. Nós, como parte da indústria do cinema, temos que ser conscientes da mudança. A Miramax, por exemplo, tem acordos com o Netflix e Hulu”, disse o presidente da empresa.

Ted Sarandos, diretor da Netflix, e Mike Lang, CEO da Miramax, durante o evento. FOTO: Divulgação