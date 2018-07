Um em cada sete usuários de internet nos EUA já subiu um vídeo para a web. O número, dobro do registrado em 2007 (7%), mostra as mudanças no uso e consumo de vídeos na web, registrados em uma pesquisa do Princeton Survey Research Associates International.

O estudo, feito por telefone com pouco mais de mil americanos, mostrou que a maioria dos vídeos postados online (62%) são caseiros. Além disso, a plataforma favorita para o compartilhamento de vídeos é o Facebook — sim, a rede social tem a preferência de 52% dos internautas, contra 49% do YouTube.

Os internautas americanos também optam por não restringir o acesso a seus vídeos (50% deles). Só 31% disseram fechar o conteúdo que postam online.

Sobre o público que assiste, a pesquisa mostrou que 52% da população dos EUA assiste a vídeos online. São sete em cada dez internautas. De 2007 para cá, aumentou a audiência de vídeos de vários tipos. Os de comédia, por exemplo, tiveram um aumento de audiência de 31% para 50%; os educacionais, de 22% para 38%; os filmes e programas de TV, de 16% para 32%; e os políticos, de 15% para 30%.