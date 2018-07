O pessoal que organiza o Encontro Livre, em Pernambuco, está recebendo propostas de trabalhos nas áreas de comunicação e software livre.

O Encontro surgiu no ano passado. Foi pensado por dois jovens de 20 e poucos anos: Gustavo Sousa, desenvolvedor, e Célia Albuquerque de Menezes, estudante de letras. Eles resolveram criar um evento para tirar a ideologia do software livre da ‘panela’ e levá-la para o público comum.

“Notamos que a maioria dos eventos eram realizados em espaços acadêmicos e sempre pelo mesmo grupo”, contou ela ao P2P. “Queremos relacionar o software livre ao cotidiano”.

No ano passado, a primeira edição do evento reuniu 160 pessoas. “tinha apresentador de tv, desenvolvedores, professores da rede pública, músicos, pessoas ligadas a projetos de inclusão digital. Isso sem contar os nerds”, conta Célia. “É legal rever a mesma turma de sempre, mas é melhor ainda quando conseguimos trocar ideia com outro público”, diz ela.

No ano passado, conta Célia, um dos ‘feitos’ do encontro foi o surgimento no núcleo local do Partido Pirata.

Nesse ano, o Encontro Livre acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de março na Livraria Cultura, em Recife (PE).

Saiba mais: encontrolivre.org/2010