A Livraria do Congresso dos Estados Unidos decidiu liberar mais de 700 retratos tirados na época da Guerra de Secessão, que aconteceu entre 1861 e 1865, em sua página no Flickr. A ideia é que os usuários do site ajudem a identificar as pessoas que aparecem nas fotos, quase todos anônimas, através do serviço Flickr Commons, criado justamente para isso. A coleção completa pode ser vista aqui.