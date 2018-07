A Royal Society, instituição científica mais antiga do mundo, disponibilizou seu arquivo histórico na internet.

São milhares de estudos que ajudaram a formatar o conhecimento científico da humanidade hoje. Estão no arquivo três séculos de descobertas em mais de 60 mil documentos.

“Se todos os livros do mundo fossem destruídos e só sobrasse a revista da Royal Society ‘Philosophical Transactions’, não seria absurdo dizer que os fundamentos da ciência e do progresso intelectual dos últimos dois séculos estariam salvos”, escreveu em 1870 o biólogo Thomas Huxley.

No acervo, estão documentos como os escritos do astrônomo francês Adrien Auzout, que, no século XVII, descreveu o aspecto que o planeta Terra deveria apresentar para “supostos habitantes” da Lua.

Já passaram pela Royal Society cientistas como Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, James Watson e Stephen Hawking.



A primeira publicação científica de Isaac Newton é um dos destaques do arquivo

/ com informações da EFE