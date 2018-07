“Abra seus ouvidos”. Baseado nesse slogan sugestivo, o site luxemburguês Jamendo oferece mais de 200 mil músicas licenciadas em Creative Commons.

O uso é ilimitado – você pode ouvir em streaming ou baixar as músicas sem restrições. Além disso, o serviço está disponível em sete idiomas, inclusive o português.

O nome vem de uma fusão entre “jam session” e “crescendo”. O site funciona tanto para os músicos se divulgarem e publicarem seus sons, como também para os internautas. No total, são mais de 10 mil artistas, 30.856 discos e 721.583 membros.

O site permite a criação de listas de reprodução e a divulgação através do Twitter e do Facebook. Ainda há a possibilidade de ganhar dinheiro com as músicas. O Jamendo oferece algumas formas de remuneração, como doação direta dos fãs para os artistas e divisão de 50% dos lucros com publicidade.

Legal, né? Mas o serviço está passando por dificuldades financeiras. O modelo de negócio fracassou e o Jamendo busca sustento através de uma fusão ou parceria. Para tentar ajudar o processo, internautas lançaram até uma campanha: “Save Jamendo“.