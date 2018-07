O editor Paulo Taman, 30 anos, está investindo seu tempo livre em documentar a cena do graffiti paulista. Quando não está trabalhando na montagem de documentários no Discovery Channel, ele percorre vielas e periferias paulistas para mostrar os grafiteiros em ação – e jogar o que era restrito à um muro ao espaço sem fronteiras da web.

“O graffiti é uma forma de expressão artística democrática que tem um poder de contestação enorme”, explicou ele ao P2P. “Acho que a Internet é um meio de comunicação revolucionário. Hoje qualquer pessoa pode expôr seus talentos para o mundo sem depender de intermediários. É libertador”, diz.

Em seu último trabalho, Taman registrou a performance de Fabio Biofa e Pixote protestando sobre o descaso das autoridades em relação às enchentes em um muro de Diadema:

“Mais do que um vídeo sobre graffiti, é um protesto contra a negligência dos órgãos públicos em relação às enchentes”, diz ele.

Veja o trabalho do diretor – e de outros grafiteiros paulistanos – no canal dele no YouTube.