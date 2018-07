Nada se cria. Tudo é remix. Essa é a premissa do documentário Everything is a Remix, cuja segunda parte acaba de ser lançada.

“O ato de remixar sempre fez parte da cultura popular, independentemente do tipo de tecnologia usada”, diz o diretor, Kirby Ferguson. Na primeira parte do filme, lançada em setembro, o cineasta vai até Led Zeppelin, que pegava riffs ’emprestados’, e William Burroughs, que escrevia através de fragmentos, para mostrar que o remix está em tudo.

Nesta segunda parte, o diretor se foca no cinema. Nenhum filme é criado a partir do nada – as ideias vêem de outros filmes, músicas, contos, quadrinhos.

Assista:

Parte 1



Parte 2



Saiba mais: http://www.everythingisaremix.info/