Quem trabalha com vídeo sabe a dificuldade em conseguir material livre na rede. O Public Videos, criado pelo programador Fabrício Zuardi, surgiu para isso.

Como o nome sugere, é um diretório de vídeos públicos para serem usados livremente. Já estão lá 2.156 vídeos, a maior parte deles foi captada por colaboradores, pessoas próximas e pelo próprio Zuardi.

A idéia surgiu quando ele comprou uma câmera. No começo, jogava os vídeos que produzia no Flickr – o único site que permite a escolha de licenças mais livres para compartilhar. Mas, depois, começou a ter dificuldade para encontrar obras em domínio público.

“A maioria dos vídeos é bem antiga, em preto e branco e com baixa qualidade”, disse ele ao P2P. Além disso, ele diz que é muito difícil conseguir remixar obras. “Há também o clima de dúvida e o risco de ser processado”, diz o programador, que diz que fazer algo bacana com vídeos online é um “campo minado legal”.

Para desenvolver o Public Vídeos, ele chamou um amigo programador e contratou duas pessoas para capturar os vídeos. O projeto está sendo desenvolvido em código aberto, sob a licença BSD.

Os vídeos que estão ali têm a licença mais livre possível: a CC0, que funciona como uma renúncia total de direitos – ou “sem direitos reservados”.

Ele escolheu a CC0, conta, “justamente para permitir as experiências mais loucas possíveis” com os vídeos. “Não queria que os termos de uma licença pudessem ser um impeditivo para alguém que quisesse usar ou remixar de forma criativa o conteúdo do repositório”, explica.

A renúncia só não é total porque a legislação varia de acordo com o País. “É um absurdo ver que hoje em dia ninguém é livre para abrir mão do copyright automático mesmo que queira”, diz Fabrício.

Por causa dessa liberação total, por enquanto só estão no repositório clipes de natureza, paisagens e animais. “Você não vai achar muitos clipes com pessoas e acredito que nenhum com pessoas identificáveis”, explica.

O Public Vídeos está funcionando na versão alpha e ainda está em desenvolvimento. O criador decidiu liberar para começar a aproveitar o conteúdo que já está sendo postado.

A idéia é que, mais para frente, as pessoas possam enviar contribuições livremente para o site. Para isso, porém, é preciso prestar atenção no que foi gravado. A recomendação de Fabrício é evitar gravar “coisas que alguém possa alegar ser o dono, como logotipos, pessoas ou alguma radio ou musica identificável o ao fundo”, explica.

Eles aceitam contribuições, que são adicionadas manualmente – pelo menos por enquanto. Há um formulário para incluir colaboradores.

Vai lá: alpha.publicvideos.org