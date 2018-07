Para David Joseph, chefe da maiora gravadora do Reino Unido – a Universal Music – o streaming é o futuro e está “eclipsando tudo”.

“É diferente de download. Você está falando da compra de 175 milhões de músicas avulsas ao ano, comparadas a sete bilhões de transmissões de música por streaming”, diz.

Entram nessa conta desde rádios como a Last.fm até serviços de streaming sob demanda, como o Spotifye, e também o YouTube.

“Os lucros estão crescendo significativamente, e eu acredito fundamentalmente que o streaming e modelos de assinatura com acesso ilimitado em todos os aparelhos são o futuro do nosso negócio. Mas as pessoas ainda ouvem discos, ou apenas faixas soltas, ou mandam playlists para seus amigos? A resposta é: tudo isso”, diz Joseph.

A gravadora deve lançar em breve o serviço de streaming de música com a Virgin Media.

(FOTO: MusicWeek)