A MTV americana e a Universal estão brigadas. O contrato entre as duas empresas terminou no dia 1 de agosto – e, com isso, a Universal decidiu migrar seus vídeos musicais das plataformas MTV para a sua própria, Vevo.

Parceria da Universal, Sony Music Entertainment e EMI, o Vevo é uma plataforma para vídeos musicais em alta qualidade. Como também tem conteúdo da EMI, ele pode ser considerado uma resposta das grandes gravadoras ao YouTube e outras plataformas de vídeos menos rentáveis – e mais sujeitas à pirataria.

Para a MTV, a transferência do conteúdo siginifca a perda de uma parcela importante de publicidade. Desde que surgiu, a empresa tem contratos com os grandes conglomerados do entretenimento.

A Universal diz que usar o Vevo como uma plataforma musical online “é a melhor maneira de aumentar o faturamento de seus artistas e compositores” e dar a “maior audiência possível”, citando a audiência do Vevo: 49 milhões de visitantes únicos por dia. Vale lembrar: o site ainda não está disponível no Brasil, mas é possível acessar parte do conteúdo no canal do YouTube.

Em comunicado, a MTV diz que está “desapontada” e “sinceramente espera que a Universal trabalhe com eles para uma resolução pacífica”.